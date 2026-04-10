За десять дней двухмесячника в Татарстане на уборку вышли более 25 тыс. человек

10 апреля 2026  16:25

С 1 апреля в республике проходит санитарно-экологический двухмесячник по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За первые десять дней к очистке территорий привлекли свыше 25 тыс. человек и 463 единицы техники. Муниципалитеты вывезли порядка 40 тыс. кубометров отходов.

Природоохранные ведомства выявили 65 нарушений, из них 21 — несанкционированная свалка. Составлено 84 протокола об административных правонарушениях, объявлено 78 предостережений.

Проведены проверки в 11 районах, включая Балтасинский, Тукаевский, Лениногорский, Буинский и другие. Предприятия транспортного комплекса собрали 1 626 кубометров отходов. С 13 по 17 апреля проверки пройдут еще в восьми районах.

С начала года в экоприемную поступило 714 обращений жителей, 105 из них — с 1 апреля. Двухмесячник продлится до 31 мая.

