В Казани обрушился свод канализационного коллектора на улице Шатурской

Авария произошла на сетях 1976 года постройки. Как сообщили в «Водоканале», специалисты уже приступили к работам: раскапывают котлован для замены поврежденного участка и очищают коллектор диаметром 250 мм с помощью вакуумной машины.

Процесс осложняется большой глубиной залегания коммуникаций — шесть метров — и наличием соседних инженерных сетей. Для обеспечения бесперебойной работы канализации на улицах Шатурской, Давыдова и Гидростроя методом горизонтально-направленного бурения проложили две временные напорные линии.

Завершить ремонт планируется к 19 апреля.