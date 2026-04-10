В Казани обрушился свод канализационного коллектора на улице Шатурской

10 апреля 2026  17:55

Авария произошла на сетях 1976 года постройки. Как сообщили в «Водоканале», специалисты уже приступили к работам: раскапывают котлован для замены поврежденного участка и очищают коллектор диаметром 250 мм с помощью вакуумной машины.

Фото: пресс-служба казанский водоканал

Процесс осложняется большой глубиной залегания коммуникаций — шесть метров — и наличием соседних инженерных сетей. Для обеспечения бесперебойной работы канализации на улицах Шатурской, Давыдова и Гидростроя методом горизонтально-направленного бурения проложили две временные напорные линии.

Завершить ремонт планируется к 19 апреля.

