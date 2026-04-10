В Татарстане разработали план по погашению долгов за ЖКУ у детей-сирот

Минземимущество РТ совместно с администрацией Набережных Челнов, Минобрнауки и Минтруда республики провели совещание, посвященное проблеме задолженности за коммунальные услуги среди детей-сирот. На сегодняшний день сумма долгов по региону превышает 92 млн рублей.

Квартиры для этой категории граждан приобретаются государством и передаются по договорам найма. По закону обязанность оплачивать ЖКУ лежит на нанимателе, однако на практике многие не вносят плату из-за финансовых трудностей, отсутствия работы или недобросовестного отношения. Управляющие компании зачастую не могут взыскать долги через суд из-за отсутствия у должников доходов и имущества.

Для решения проблемы Минземимущество разработало «дорожную карту». План включает помощь в трудоустройстве, заключение соглашений о реструктуризации, а также изучение опыта других регионов по изъятию жилья у злостных неплательщиков без предоставления другого помещения.

Первым муниципалитетом, где начнут реализацию карты, станут Набережные Челны. Там проведут анализ каждой проблемной квартиры, после чего выработают единый алгоритм для всех районов республики. Как отметил министр Фаниль Аглиуллин, главная цель — сохранить жилье за сиротой и повысить его финансовую грамотность, но при отказе от оплаты будут применены все законные меры.