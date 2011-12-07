На вейпы, кальяны и снюсы стали распространяться административные штрафы. Законопроект был принят государственной думой во втором чтении.

Согласно принятым в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» поправкам, на аналогичные с курением и продажей табачных изделий вводится понятие «никотиносодержащая продукция», входя таким образом в антитабачное законодательство. Запреты на курение теперь распространяются «на площадях общего пользования в коммунальных квартирах».

Также, вводятся антипропаганда и ограничения подобных товаров на продажу для несовершеннолетних. В Татарстане же запрет вступил в силу с 5 января 2020 года.