Коронавирус на фоне сельского пейзажа

- Это ж надо, название-то какое придумали: «коронавирус»! - возмущенно делилась тетя Лида с соседкой. - Он же больше на репей похож! Цепляется ко всем подряд.

- И не говори, корона-то, она ведь на голове бывает, украшает. Вот у нас раньше из кос на голове короны плели - загляденье. Неправильно вирус этот назвали. Он и правда на репей больше похож. Что же будет-то?

- Ничего не будет! - категорично заявил женщинам 89-летний дядя Миша, который вышел вечером прогуляться, надев на всякий случай маску. - Не пристанет, поменьше всякую ерунду слушайте!

Обеим бабушкам тоже за 80, живут на одной улице и очень любят обсуждать последние новости. А новости приходят одна страшнее другой: растет количество заболевших, закрываются классы и школы, детские сады, за нарушение масочного режима штрафуют. Особенно угнетает ставшее постоянным: «Сидите дома!» Да как старикам сидеть-то? В магазин сходить надо, на почту, коммунальные услуги оплатить, в аптеку - мало ли... Просто к соседке на чаек зайти, пообщаться. Но «корона» и до села добралась.

Однажды в магазине участковый выписал штраф покупателю, который был без маски. Ох и досталось же потом блюстителю порядка от местного населения в обсуждениях инцидента! Но маски сельчане сразу надевать стали. Заходишь в магазин - надеваешь, выходишь - снимаешь, зато никто не придирается. Да кто его знает, может, и правда, защита хоть какая, рассуждали в деревне.

Немного погодя у нас придумали, как в городе, старым одиноким людям домой продукты и лекарства носить. Сначала непривычно было, а потом старикам даже понравилось. До магазина довольно далеко, сумки тяжелые, а тут позвонил - и все, тебе принесли. Красота!

Но не зря говорят, что нет худа без добра. Зато теперь больше времени деревенские люди в огороде стали проводить. Весной, летом и осенью на участке всегда работы много. Наши люди работы не боятся! То ли земля им силы дает, то ли просто привыкли все свое выращивать. Ведь пока в огороде работаешь, и свежим воздухом надышишься, и бронзовым загаром покроешься, и с соседями пообщаешься. Конечно, спина потом не разгибается, руки побаливают, но зато удовольствия-то сколько! Все огурчики-помидорчики наперечет знаешь, а сколько варений да солений из выращенного наготовишь. За ягодами, грибами тоже никто ходить не запрещает. Не ленись только! А на природе маски не нужны, дыши полной грудью, набирайся здоровья.

А вирус... Да каких только вирусов не было, но люди продолжают работать, растить детей, жить с надеждой на лучшее. И этот «коронно-репейный» закончится, пришли к выводу наши сельчане, не может быть, чтобы его не победили! Случаи заражения, конечно, и у нас есть, но врачи всегда вовремя на помощь приходят, и люди выздоравливают. Главное - не терять надежду и не паниковать.

Галина ШМЕЛЕВА, жительница села Кощаково Пестречинского района