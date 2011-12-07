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Экс-глава исполкома Тукаевского района освобожден от домашнего ареста

Суд избрал для Ленара Авзалова меру пресечения в виде ограничения на определенные действия.

Экс-главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова освободили от домашнего ареста, сообщает пресс-служба городского суда.

Следствие наставало на продлении ареста до 22 января 2022 года, однако суд отклонил в ходатайство и избрал для Авзалова меру пресечения в виде ограничения на определенные действия.

Напомним, экс-управленец подозревается в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он в 2018 году заставил глав 16 поселений завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев силами ООО «Тукай Тепло-Газ», а эти работы выполнили местные жители. Ущерб от действий Авзалова составил 15 млн рублей.

КВ
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