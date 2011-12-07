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Чернослив в сметане

Какой же праздничный стол без сладкого?! А встречая Новый год, можно позволить себе забыть о калориях и наслаждаться тортом, который вы сами испечете. Мы поможем в этом приятном деле.
Ингредиенты: мягкий чернослив без косточек - 300 г, очищенные ядра миндаля - 100 г, сметана - 1 стакан, сахарный песок - 0,5 стакана, горький шоколад - 50 г.Чернослив при необходимости распарить, вымыть хорошо и просушить. В каждую ягоду положить по одному ядрышку миндаля. Готовый чернослив уложить в красивые прозрачные салатницы и полить кремом из сметаны с сахаром. Поверх крема посыпать шоколадную стружку.Приятного аппетита! 
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