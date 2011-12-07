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Песошин одобрил выпуск в Набережных Челнах молочных продуктов по оригинальным турецким рецептам

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание комиссии по рассмотрению заявок на открытие производств на ТОСЭР «Набережные Челны».
В ходе заседания были рассмотрены проекты по выпуску запчастей к грузовикам и сильфонных компенсаторов для соединения трубопроводов. Также был рассмотрен проект по созданию и производству на ТОСЭР "Набережные Челны" молочной продукции ООО "Атасанжак Милк". Проект предусматривает организацию нового производства молочных продуктов по оригинальным турецким рецептам — айран, натуральный йогурт, сыр, сливочное масло, сообщает пресс-служба Президента РТ.Алексей Песошин поручил подготовить протокол заседания комиссии и представить на утверждение. Министерству экономики РТ поручено направить материалы заседания в Минэкономразвития России — для внесения необходимых записей в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.
КВ
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