Песошин одобрил выпуск в Набережных Челнах молочных продуктов по оригинальным турецким рецептам

В ходе заседания были рассмотрены проекты по выпуску запчастей к грузовикам и сильфонных компенсаторов для соединения трубопроводов. Также был рассмотрен проект по созданию и производству на ТОСЭР "Набережные Челны" молочной продукции ООО "Атасанжак Милк". Проект предусматривает организацию нового производства молочных продуктов по оригинальным турецким рецептам — айран, натуральный йогурт, сыр, сливочное масло, сообщает пресс-служба Президента РТ.Алексей Песошин поручил подготовить протокол заседания комиссии и представить на утверждение. Министерству экономики РТ поручено направить материалы заседания в Минэкономразвития России — для внесения необходимых записей в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.