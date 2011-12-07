В Татарстане началось FM-вещание татарского литературного радио

Радио «Китап» существует в республике с 2019 года в онлайн-формате, с 1 мая минувшего года вещание велось круглосуточно. С недавних пор радио «Китап» обзавелось FM-частотой 98,6 МГц.

— Радио «Китап» было создано по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова, — прокомментировал Шамиль Садыков. — Мы хотим поблагодарить его за поддержку и помощь. Им была поставлена задача найти форму пропаганды татарской литературы в современном технологичном виде. Прекрасно понимаем, что современные дети мало читают книги. Мы создали для них такое радио, чтобы они могли познакомиться с поэзией, прозой в виде аудиокниг. Главная фишка радио «Китап» — то, что оно работает на телефонах в виде мобильного приложения. На сегодняшний день его скачали уже 15 тысяч человек.

Как рассказал Алмаз Миргаязов, около 70% эфирного времени займет чтение художественной литературы, публицистики и журналов на татарском языке, оставшиеся 30% придутся на музыку.

— Это большое достижение, большой труд, — поделился Айдар Салимгараев. — У этого дня много родителей. В первую очередь это Президент РТ, который не только поставил нам задачу, но и оказывал всемерную поддержку. Мы прошли этап насыщения татарскими музыкальными радиостанциями. Возник запрос на разговорное, смысловое радио. Открытие литературной радиостанции — это новый виток развития татарского языка, культуры. Мы начинаем вещание в крупных городах, большое внимание будет уделено татарам, которые живут в городах несколько поколений. Радио будет соответствовать их ожиданиям.