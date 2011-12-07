Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани представят наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая

Иллюстрации в этих изданиях сделаны татарскими художниками, имена которых остались неизвестны.

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазине» Государственного музея изобразительных искусств РТ открывается выставка «Я новым солнцем буду…». Выставка посвящена 135-летию со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

В экспозиции будут представлены наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая с историями их создания, первые прижизненные книги поэта, изданные в начале 1910-х годов. Иллюстрации в этих изданиях сделаны татарскими художниками, имена которых остались неизвестны.

Также на выставке можно будет увидеть произведения современных художников: живописные, графические работы, скульптуру, в которых нашли отражение образы героев произведений Тукая, книги поэта с иллюстрациями.

КВ
Лента новостей