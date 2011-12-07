В Казани родственникам погибшего Героя ВОВ передали его награды

В Казани состоялась торжественная церемония передачи наград родственникам Героя Великой Отечественной войны Антона Шлыкова, сообщает ИА «Татар-информ».

«Антону Шлыкову был присвоен посмертно Орден Отечественной Войны первой степени», — уточнил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Шлыков погиб в 1945 году. Свою первую награду герой войны получил еще в 1944 году, уничтожив несколько пулеметных расчетов. Однако получить Орден Красной Звезды он не смог из-за ранения.

Документы получили дочь и внук Шлыкова, которые выразили благодарность за то, что память об их родственнике все еще жива.

Напомним, в Татарстане ведется работа по сохранению памяти о героях ВОВ. Специалисты собрали информацию о более чем 700 тыс. фамилий.