Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани родственникам погибшего Героя ВОВ передали его награды

Антону Шлыкову посмертно присвоили Орден Отечественной Войны первой степени.

В Казани состоялась торжественная церемония передачи наград родственникам Героя Великой Отечественной войны Антона Шлыкова, сообщает ИА «Татар-информ».

«Антону Шлыкову был присвоен посмертно Орден Отечественной Войны первой степени», — уточнил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Шлыков погиб в 1945 году. Свою первую награду герой войны получил еще в 1944 году, уничтожив несколько пулеметных расчетов. Однако получить Орден Красной Звезды он не смог из-за ранения.

Документы получили дочь и внук Шлыкова, которые выразили благодарность за то, что память об их родственнике все еще жива.

Напомним, в Татарстане ведется работа по сохранению памяти о героях ВОВ. Специалисты собрали информацию о более чем 700 тыс. фамилий.

КВ
Лента новостей