В Казани родственникам погибшего Героя ВОВ передали его награды

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани состоялась торжественная церемония передачи наград родственникам Героя Великой Отечественной войны Антона Шлыкова, сообщает ИА «Татар-информ».
«Антону Шлыкову был присвоен посмертно Орден Отечественной Войны первой степени», — уточнил военный комиссар РТ Сергей Погодин.
Шлыков погиб в 1945 году. Свою первую награду герой войны получил еще в 1944 году, уничтожив несколько пулеметных расчетов. Однако получить Орден Красной Звезды он не смог из-за ранения.
Документы получили дочь и внук Шлыкова, которые выразили благодарность за то, что память об их родственнике все еще жива.
Напомним, в Татарстане ведется работа по сохранению памяти о героях ВОВ. Специалисты собрали информацию о более чем 700 тыс. фамилий.