«Я боюсь»: как справиться с тревогой за себя и детей после трагедий в Перми и Казани

«Нужно отличать страх от тревоги. Страх — это состояние, когда человек осознает, чего он боится. Тревога — переживание, когда вроде бы страшно, но сложно сформулировать причину. Оба состояния связаны с будущим, потому что в моменте „здесь и сейчас“ нет ничего угрожающего», — рассказывает Венера Залялиева.

Страх смерти — это эволюционно созданный механизм нашей психики, чтобы люди могли оберегать себя от опасных ситуаций. От этого невозможно избавиться. Смелый во всех планах человек может себе навредить, его жизнь становится чрезмерно экстремальной. У детей также до определенного возраста отсутствует страх смерти и инстинкт самосохранения, именно поэтому родители должны внимательно следить за ребенком в этот период.

Часто сталкиваясь со смертью, люди начинают бояться жить дальше. Это объяснимо тем, что в нашей культуре непринято говорить о смерти, не возникает мысль о конце своего существования. В этот момент как раз зарождается тревога, особенно когда рядом происходят такие трагедии. Человек задает себе вопрос: «А когда моя жизнь закончится?», что провоцирует неопределенность за будущее. Точно предопределено одно: человек когда-нибудь умрет. Но бояться этого — нормально.

«Есть люди, которые испугались, но могут справиться с этим: поговорить с близкими, найти опору в себе. А есть те, которые даже не в состоянии признать наличие этого страха. Когда эмоция непризнанная, неназванная, то она остается внутри и гложет. Нужно признать: „я боюсь“, тогда мозгу становится понятно, что это и как с этим справиться».

Начните с себя

Страх заразителен. Люди умеют его чувствовать на уровне тела. Когда атмосфера вокруг заряжена чувством страха, каждый подсознательно также начинает бояться. Все оставило свой отпечаток: пандемия, трагедии в Казани и Перми.

«Рано или поздно каждый родитель сталкивается с мыслью, что возможно с его ребенком может случиться подобное. В такой ситуации важно понять, чего конкретно боятся мама и папа. Если страх связан с ненадлежащей в школе охраной, нужно подумать, что родитель может сделать прямо сейчас. Во-первых, снизить свою тревогу, а во-вторых, поговорить с ребенком. Какую информацию можно дать детям, чтобы обезопасить их? Становится спокойнее, когда ребенок проинформирован, как себя вести в случае вооруженного нападения. Не нужно самим впадать в детское состояние испуга. Сначала уделите внимание себе — справьтесь со своей тревогой», — комментирует Венера Залялиева.

Страх может быть рационален и иррационален. Насколько предмет опасности реален? Эмоция живет или в прошлом, или в будущем.

Необходимо возвращаться в момент «здесь и сейчас». Например, проговаривать для себя вслух: как вас зовут; сколько вам лет; где вы находитесь; что делаете. Угроза и опасность живут в голове, в данный момент обычно ничего не угрожает.

Также может помочь успокоиться и медитация, когда человек отбрасывает все мысли и концентрируется только на дыхании или прислушивается к звукам вокруг себя.

Действенный метод вернуться к телу — это «просканировать» себя с головы до ног, каждую часть организма: что болит, что напряжено.

Письменные практики — еще один способ забыть навязчивое состояние. Необходимо прописать все, что пугает, что может случиться, и что можно сделать дальше, когда это случится: описать свои переживания в красках и выход из ситуации.





Стоит обратиться к специалисту, когда страх и сильно выраженная тревожность присутствуют постоянно. Существует много психологов, в период трагических событий, работающих бесплатно.

«Страх — это состояние ребенка внутри нас, который многого в жизни боялся. Что мы можем сказать своему внутреннему дитя? Как мы можем его поддержать? Бояться — это нормально. Осознавать свой страх — это нормально. Обращаться к психологам — это нормально. Сталкиваясь со смертью, нужно извлекать для себя уроки. Что еще вам нужно успеть сделать в этой жизни?» — дополняет Венера Залялиева.