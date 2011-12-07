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В Авиастроительном районе Казани легковушка столкнулась с фургоном инкассаторов

В ДТП пострадали 3 человека.
В выходные на ул. Ленинградская легковушка столкнулась с автомобилем инкассаторов, пишет «Татарстан-24». В результате столкновения пассажирка «Дэу Нексиа» оказалась зажата в искореженном авто. Девушку из машины извлекли очевидцы и передали в руки бригады «скорой помощи». Также пострадали двое молодых людей в иномарке. Выяснилось, что водитель легковушки был нетрезв – компания возвращалась после застолья.
КВ
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