В Авиастроительном районе Казани легковушка столкнулась с фургоном инкассаторов

В выходные на ул. Ленинградская легковушка столкнулась с автомобилем инкассаторов, пишет «Татарстан-24». В результате столкновения пассажирка «Дэу Нексиа» оказалась зажата в искореженном авто. Девушку из машины извлекли очевидцы и передали в руки бригады «скорой помощи». Также пострадали двое молодых людей в иномарке. Выяснилось, что водитель легковушки был нетрезв – компания возвращалась после застолья.