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В Зеленодольске из огня пожара спасен мужчина

55-летний мужчина находился в расселенном доме.
В Зеленодольске произошел пожар в расселенном доме, сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по РТ. Огонь вспыхнул на 2 этаже трехэтажки, на площади 12 кв. метров. При осмотре помещений был обнаружен 55-летний мужчина. Он был в бессознательном состоянии. Гражданина госпитализировали, а огонь удалось потушить за 5 минут.
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