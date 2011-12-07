Рустам Минниханов осмотрел новое здание Госархива РТ

В среду Президент РТ Рустам Минниханов посетил новое здание Государственного архива РТ. Его площадь составляет 1134 кв. метра. Архивохранилище состоит из 9-метровых стеллажей, на которых можно разместить 500 тыс. единиц хранения. Здание оборудовано системой кондиционирования и вентиляции воздуха. В хранилище поддерживается температура 17-19 градусов и влажность воздуха 50%. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщает пресс-служба Президента РТ.