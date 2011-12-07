В Казани кольцевую железную дорогу начнут строить в 2022 году

В Татарстане первый этап строительства кольцевой железной дороги от Нового Аракчино до ж/д вокзала «Казань-2» начнется в 2022 году и обойдется в 3 млрд рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

Длина первого участка составит 11,8 км. Общая длина кольцевой железной дороги составит 48 км. Ориентировочная стоимость проекта составит 22,9 млрд рублей.

В этом году власти РТ планируют подписать соглашение с РЖД на условиях софинансирования проекта 50/50.