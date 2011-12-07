В казанском зоопарке появились четыре гепарда

В казанском зооботсаду «Африка. Река Замбези» появились четыре гепарда. Животные прибыли в столицу РТ из французского города Монпелье, сообщает пресс-служба мэрии.

«Приезд диких кошек планировался на апрель, однако был перенесен в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире. Сегодня жители и гости Казани уже могут увидеть экзотических, грациозных хищников, известных тем, что они являются самыми быстрыми кошками», — уточняется в сообщении.

Гепарды Чил, Комо, Куатро и Чука родились 29 ноября 2018.

Казанский зооботсад проводит конкурс «Домашнее имя для гепардов». Имена для новоселов казанцы могут предложить в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Итоги конкурса подведут 28 сентября. Сотрудники зоопарка выберут 8 наиболее привлекательных имен и устроят открытое голосование. Авторов победивших имен наградят пригласительным билетом в зооботсад.