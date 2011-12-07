Молодые учителя Казани дали клятву педагога

Новоиспеченные педагоги произнесли торжественную клятву, пообещав стать настоящими наставниками для представителей будущего поколения. Молодые учителя заметно волновались. Для них этот момент стал торжественным вступлением в новую жизнь. Жизнь, которую они навсегда разделят со своими учениками. Порадовало, что учительская профессия стала пользоваться спросом не только у девушек, но и у казанских парней. Треть молодых учителей - представители сильного пола. В честь начинающих педагогов был дан концерт. А сам праздник организовали для поддержки молодежного педагогического движения города и повышения престижа работы учителя. Гостей праздника ждала насыщенная концертная программа: выступление ансамбля флейтистов «Нур» детской музыкальной школы №17 им. Сайдашева, ансамбля саксофонистов «Феерия», вокально-инструментального ансамбля «Назлыголь». А солист театра танца «Сайдаш» Альберт Ахметов исполнил зажигательный русский народный танец. Одним из самых запоминающихся моментов концерта стало чтение Екатериной Петрунниковой стихотворения собственного сочинения. Учитель русского языка и литературы школы №49 вдохновенно декламировала строки своей «Песни звезд», а собравшиеся в зале затаили дыхание. Начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин не только пожелал молодым учителям двигаться в правильном русле, но и отметил, что очень гордится новым поколением педагогов. Кстати. В этом учебном году к работе в школах Казани приступили 235 молодых специалистов.

