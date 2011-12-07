Черный, желтый, полосатый - у каждого томата своя изюминка

Мы привыкли к помидорам красного цвета. Нередко можно увидеть на дачных грядках желтые и оранжевые. О своем опыте выращивания помидоров разных цветов рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Чаще всего мы видим помидоры традиционного красного цвета. Как утверждают ученые, за этот цвет отвечает каротиноидный пигмент ликопин, обладающий мощным биологическим действием. Он способствует расщеплению жиров в организме и действует как один из самых сильных природных антиоксидантов. Томаты всех оттенков красного давно прописались на моем огороде.

А год назад я заинтересовалась цветными томатами и всю зиму собирала такие сорта и гибриды. Покупала в магазинах, заказывала по почте. В результате у меня подобралась интересная коллекция! На кустах во второй половине лета красовались темно-бордовые, темно-коричневые, рыжие, зеленые, желтые и даже полосатые плоды.

ЗЕЛЕНЫЙ. Говорят, хлорофилл, отвечающий за зеленую окраску, выводит из организма токсины, улучшает работу почек, печени, щитовидной железы. А также ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет, налаживает сон. И что самое главное, он замедляет процесс старения.

Хочется надеяться, что это действительно так, ведь моя семья с большим удовольствием лакомилась зеленоплодными томатами, которые, к нашему удивлению, превосходили по сладости традиционные красные сорта. Одно плохо - вечнозеленые помидорки выглядят недозревшими. Если не запомнить, где какой сорт посажен (а путаница, чего греха таить, случается часто), можно долго ждать их полного созревания и не дождаться.

ЧЕРНЫЙ. Черный цвет обеспечивают антоцианы. Можно найти информацию, что они способны уничтожать в организме вредные бактерии, помогают при простуде и повышают иммунитет. А еще укрепляют стенки сосудов, снимают отеки, связывают свободные радикалы, тем самым предохраняя организм от рака и старения.

Плоды темных сортов называют черными, но это явное преувеличение. Мне удалось получить помидоры с темной окраской кожицы: коричнево-бордовой, фиолетово-коричневой, темно-вишневой, с шоколадным отливом, но красный цвет все же присутствовал.

Черные помидоры оригинальны и вкусны, но есть у них и минусы - относительная невысокая урожайность, низкая холодостойкость, а также повышенная требовательность к агротехнике (требуется больше органики, более частые поливы). Кроме того, черные сорта не подходят для консервации.

ЖЕЛТЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ. Этот цвет плодам придают альфа- и бета-каротин. А это прекрасные антиоксиданты - предохраняют организм от рака и старения, защищают от склероза, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи, волос, ногтей, зубов и костей. Антиоксиданты благотворно влияют на здоровье глаз, улучшают работу желудка и предстательной железы, повышают иммунитет.

У желтых и оранжевых томатов не только яркая «внешность», но и отличный вкус. Все дело в том, что они содержат значительно больше сахара, чем их красные собратья, который и придает им насыщенный и нежный вкус. Желтые плоды малокалорийны, обладают меньшей кислотностью и поэтому отлично подходят для диетического питания.

Мне показалось, что желтоплодные томаты с крупными плодами более капризны. И если детерминантные (низкорослые) сорта еще можно с успехом выращивать в открытом грунте в нашем относительно прохладном климате, то с индетерминантными могут возникнуть проблемы.

ПОЛОСАТЫЕ. Оригинально выглядят плоды с вертикальными полосами на плодах. Причем для каждого сорта характерен свой уникальный рисунок. В народе ходят слухи, будто бы необычный окрас - следствие генной модификации. Все не так страшно. Все полосатые томаты - носители вполне естественных генов, определяющих полосатость. Один из них обуславливает различные радиальные полосы - широкие, цельные, разорванные, в виде молний. На неспелых помидорах они темно-зеленые, а на зрелых их окраска зависит от сортовой особенности и может быть желтой, золотистой, оранжевой, медовой, зеленой.

Другой ген вызывает появление аккуратных радиальных полос, расположенных напротив семенных камер. Томаты с этим геном обычно называют «тиграми». Темно-зеленые полосы на светло-зеленом фоне бывают у незрелых плодов, а желтые полосы на красном - у зрелых.

Особых проблем с выращиванием полосатых томатов в открытом грунте не было. В целом урожай получился неплохой.

ИТОГ. Салат, приготовленный из разномастных помидоров, выглядел очень забавно. И вкус его радовал - цветные помидорки действительно намного слаще, чем традиционные красные. Одно плохо - они (за исключением зеленоплодных) совершенно не хранятся. Чуть-чуть полежат и становятся жидкими. По этой причине и для консервирования крупные цветные томаты не годятся (к мелкоплодным претензий нет), а жаль - в банке разноцветные помидорки выглядели бы нарядно.

От выращивания разноцветных томатов не откажусь, буду испытывать новые сорта и гибриды, благо селекционеры предлагают нам все новые и новые варианты. Но выращивать большое количество такой рассады не буду - только по паре-троечке растений, чтобы можно было приготовить нарядный салат. А для хранения и заготовок посажу традиционные сорта.

ВЫБОР ЕСТЬ. Я специально не даю названий сортов и гибридов - на вкус и цвет товарищей нет.

Каждый может попробовать вырастить такие томаты и выбрать для себя оптимальный вариант. Благо торговля предлагает множество плодов и гибридов - от мелко- до крупноплодных, разной формы, вкуса, урожайности и сроков созревания.