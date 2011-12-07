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Татарстан получит 13,6 млрд рублей на поддержку из-за пандемии коронавируса

Это самая большая компенсирующая дотация среди остальных 55 регионов РФ.

Кабмин РТ опубликовал документ о выделении средств Татарстану правительством РФ. Республике на компенсацию из-за снижения доходов бюджета в связи с пандемией коронавируса передадут 13,6 млрд рублей.

Всего компенсирующие дотации снижение доходов бюджетов в размере 100 млрд рублей получат 56 российских регионов, самую большую из них выделят Татарстану – 13, 6 млрд рублей. По девять млрд рублей получила Кемеровская область и восемь – Республика Башкортостан. 

В пояснительной записке к распоряжению сказано, что «эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией». 

КВ
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