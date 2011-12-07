Татарстанцы сами определят приоритетные задачи министерств и ведомств

Жители Татарстана теперь будут сами определять приоритетные задачи министерств и ведомств республики. Об этом сообщил 24 сентября Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.«В сентябре в республике был запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач ряда исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением. Теперь население будет принимать непосредственное участие в определении приоритетных задач ведомств, а также контролировать достижение их ключевых показателей», — сказал Президент РТ.По словам Рустама Минниханова, работа по формированию эффективных механизмов обратной связи, вовлеченности жителей республики в процессы принятия управленческих решений и их реализации будет продолжена. Прежде всего в части развития электронных сервисов.«Ежегодное послание Президента Татарстана Госсовету РТ о внутреннем и внешнем положении республики» было заслушано участниками сорокового заседания Госсовета РТ пятого созыва. Заседание провел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.