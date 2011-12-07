Магдеев анонсировал строительство новой школы и Ледового дворца в Замелекесье

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что в городе построят школу и Ледовый дворец.

Отмечается, что школа будет возведена в районе Замелекесье на 1 224 места стоимостью свыше 1 млрд рублей. Под учреждение уже зарезервировали площадь в 4 гектара возле нового детского сада на 220 мест. Появится школа планируется к 2021-2022 году.

Там же, как отметил глава автограда, оставили место для строительства Ледового дворца общей площадью в 3 гектара.

А вот развитие трамвайной сети власти города считают для себя приоритетной задачей. На данный момент идут предпроектные работы. Трамвайная ветка будет запущена в 2022 году.