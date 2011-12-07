В поселке Васильево Зеленодольского района подтоплены 60 садовых участков

В Зеленодольском поселке Васильево оказались подтоплены 60 садовых участков в СНТ «Ял» и «Малахит». Это связано с высокой водностью на Куйбышевском водохранилище и высоким уровнем грунтовых вод, сообщает пресс-служба исполкома.

Как сообщает ведомство, фиксирование подтопления естественными грунтовыми водами происходит в зависимости от погодных условий и от уровня р. Волга. Аналогичная обстановка происходит и в других районах республики.

Так, всего в зоне подтопления в Татарстане находятся 10 приусадебных участков, 137 дачных участков и одна набережная. Сообщается, что угрозы жизни населению нет, социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попадают, а на территориях работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.