Общефедеральный «Выпускной-2020» для всех выпускников России состоится 27 июня

Планируется, что праздничная онлайн-программа начнется в 12 часов по московскому времени. Выпускников школ поздравит Президент России Владимир Путин. К поздравлениям и добрым напутствиям Президента России присоединятся учителя, родители, директора школ, ректоры вузов из всех регионов страны. Обратятся к школьникам Министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры.

По информации пресс-службы Министерства просвещения РФ, в этот день пройдет онлайн-конкурс «Большая перемена». В его программе можно будет узнать истории школьников — победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей конкурсов «Учитель года». Наверняка, всем будет любопытна история о том, как и когда появилась традиция ежегодного выпускного была.

А вечером для школьников, учителей, родителей состоится концерт «Основной Выпускной». Это будет не просто онлайн-трансляция выступления звезд. У счастливчиков будет возможность пообщаться с любимыми артистами, задать им интересующие вопросы.

А еще в программе праздника — множество конкурсов, мастер-классов, флешмобов. Один из почтовых сервисов подготовил для выпускников школ 2020 года необычный сюрприз — каждый из них сможет написать самому себе «письмо во взрослую жизнь». И это письмо он получит ровно через год.

Завершится «Выпускной-2020» традиционным фестивалем «Алые паруса».