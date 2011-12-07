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Старшеклассник из Аксубаевского района РТ взял серебро в Junior Skills

Юноша принимал участие в компетенции «Плотницкое дело».

Старшеклассник из Аксубаевского района РТ взял серебро в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia Junior. Об этом сообщается в газете «Сельская новь».

Успешно пройти отборочные соревнования, выйти в финал и занять второе место Андрею Романову помогло наставничество от учителя Савгачевской школы Вячеслава Ипеева. Интерес к плотницкому делу у парня появился еще, будучи школьником 5-го класса, когда начались первые уроки технологии.

Все летние каникулы Андрей посвятил упорным тренировкам, что привело его в сборную Татарстана на чемпионате WorldSkills Russia. Сам педагог отметил, что никогда не теряет веру в своих учеников. Напротив, он поддерживает их и помогает добиваться высот.

КВ
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