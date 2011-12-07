Казанская «птичка» закрывается. Пока на год

Закрытие «птички» вызвало общественный резонанс после нескольких публикаций в СМИ летом и осенью 2018 года. Но ни в одной из публикаций не было сказано, что о закрытии этого и еще нескольких рынков в Казани было известно уже в 2013 году. На портале kzn.ru прошла информация о том, что 14 из 21 столичного рынка не соответствуют требованиям статьи 24 Федерального закона №271-ФЗ и они прекратят свою работу.В этом списке значился и рынок в Соцгороде - наша знаменитая и любимая «птичка», а также рынки на улицах Габишева, Липатова (Дербышки), Закиева и другие. Рынки не имели на своей территории необходимых капитальных сооружений, продавцы работали по старинке - под навесами на открытом воздухе. Руководство обязано было изменить формат продаж, но хозяева рынков не прислушались к требованиям закона.Пять лет жизнь птичьего рынка шла, казалось бы, обычным чередом. Но это только для несведущих горожан и продавцов. На деле организацию, которой принадлежал рынок, лихорадило. За эти годы «птичка» пережила суды по долгам, банкротство, а затем и смену хозяина. Об этом среди продавцов, не говоря уже о покупателях, мало кто знал. А если и слышали, не верили, что подобное может случиться.Летом для 300 арендаторов известие о закрытии рынка в Соцгороде стало поистине шоком.- Об этом мы узнали не от руководства рынка, а от вас, журналистов, - говорит наемная продавщица бакалеи Светлана Абдуллина. - Неужели нельзя было раньше предупредить? Сейчас наш хозяин пытается найти новое место, но в торговых центрах города, как только узнали о закрытии рынка, сразу же подняли арендную плату.Не знало большинство арендаторов и о банкротстве, предстоящих торгах, на которых якобы будут продавать павильоны в счет погашения долга.- Это неправда, что все павильоны - собственность рынка, - говорит Эдуард Низамеев. - Половина арендаторов на свои деньги купили их и могут представить в суд всю необходимую документацию. Я сам шесть лет назад купил павильон за 135 тысяч рублей. Правда, сейчас даже представить не могу, как его продать. Придется сбыть по дешевке торговцам фруктами.Арендаторы «птички», пережив первую волну потрясения, соглашаются с тем, что рынки должны быть цивилизованными, находиться в капитальных зданиях и отвечать всем санитарным нормам. Но к рынку в Соцгороде надо было подойти по-особому, решить его проблему индивидуально, считают люди.- Большинство казанцев выросли вместе с птичьим рынком, - волнуясь, говорит жительница Соцгорода Алена Борисова. - Мой отец, заядлый голубятник, даже в годы гонений смог сохранить птицу и заниматься хобби только благодаря этому рынку.Каждое воскресенье в 5 утра он шел на пятачок к рынку, где уже собирались такие же, как он, фанаты-голубятники со всей республики и из соседних регионов. Это больше, чем рынок, это был клуб единомышленников. Ума не приложу, куда мы сейчас будем водить внуков, чтобы купить домашних питомцев? Здесь был выбор, местные постоянные продавцы служили гарантией того, что купишь здоровых животных и рыбок. В зоомагазинах подобного разнообразия не встретишь. Да и цены там кусачие.- Павильоны зоотоваров и птичий рынок взаимосвязаны - куда животные и птички, туда и мы, - говорит продавец Альбина Яруллина. - Где сейчас мы найдем такую площадь, на которой сможем все разместиться?Новый собственник земли успокаивает арендаторов рынка и горожан. По его заверению, птичий рынок вернется на свое место, но только в измененном варианте. После того как территорию освободят от построек, начнется строительство торгового центра, которое должно завершиться в конце 2019 года. Предусматривается при нем ярмарочная площадь. Птичьему рынку планируют выделить тысячу кв. метров. Торговцам животными будет предоставлена аренда по льготной стоимости.Собственник будущего торгового центра уверяет, что и продавцам, и животным, и покупателям будут созданы комфортные и безопасные условия. И даже название рынка останется прежним. Но народ, раз обжегшийся на молоке, не торопится верить заманчивым обещаниям. Сейчас перед ними стоит одна задача - найти торговое место на этот самый год.