Конкурс на лучший чак-чак прошел в Тюмени

Необычный конкурс по изготовлению татарского национального блюда чак-чак состоялся в тюменском центре татарской культуры.

Все сладкие угощения, представленные на конкурс, смогли попробовать не только члены жюри, но дети сибирского города.

В этом году конкурс был посвящен 20-летию тюменского центра татарской культуры. Как сообщает ИА «Тюменская линия», ежегодно в торговых центрах Тюмени масштабно проводится акция «Чак-чак party» с кондитерским конкурсом. Но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс состоялся в форме онлайн в соцсетях. По итогам зрительского голосования были определены финалисты, которые представили свои угощения в тюменском центре татарской культуры.