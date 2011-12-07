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Конкурс на лучший чак-чак прошел в Тюмени

Все сладкие угощения, представленные на конкурс, смогли попробовать не только члены жюри, но дети сибирского города.

Необычный конкурс по изготовлению татарского национального блюда чак-чак состоялся в тюменском центре татарской культуры.

Все сладкие угощения, представленные на конкурс, смогли попробовать не только члены жюри, но дети сибирского города.

В этом году конкурс был посвящен 20-летию тюменского центра татарской культуры. Как сообщает ИА «Тюменская линия», ежегодно в торговых центрах Тюмени масштабно проводится акция «Чак-чак party» с кондитерским конкурсом. Но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс состоялся в форме онлайн в соцсетях. По итогам зрительского голосования были определены финалисты, которые представили свои угощения в тюменском центре татарской культуры.

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