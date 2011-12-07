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Биржевой игрок из Казани передал почти 35 тыс рублей мошенникам

Пострадавший пытался вернуть деньги с биржевых игр.

Житель Казани — 41-летний мужчина — получил сообщение от человека, представившегося адвокатом, занимающимся возвратом средств с брокерских счетов, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Мужчина, ранее вложивший в биржевые игры около 700 тысяч рублей, заинтересовался такой услугой. Злоумышленник сообщил, что его деньги якобы находятся в некоем индийском банке, а для их возврата необходимо оплатить задолженность в размере 189 тысяч рублей, что и сделал потерпевший.

Впоследствии злоумышленник получил от жертвы еще 143 тысячи рублей, представившись сотрудником налоговой службы. На этот раз предлог заключался в том, что потерпевший не задекларировал денежный перевод из-за рубежа.

Впоследствии мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

КВ
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