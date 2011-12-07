В Татарстане детское кресло спасло жизнь ребенка при ДТП

В Татарстане в Алексеевском районе на трассе «Лада Калина» столкнулась с «КАМАЗом», сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

«25-летняя автоледи, управляя автомобилем „Лада Калина“, по предварительным данным, превысила безопасную скорость, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ“, под управлением 34-летнего водителя», — отмечается в сообщении.

В результате столкновения, 20-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка были доставлены в больницу. Кроме того, в «Ладе» находился ребенок, который перевозился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему не получил никаких травм.

«На сегодняшний день детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП. Согласно многочисленным исследованиям, использование в транспортных средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм — на 76%, а тяжелых травм — на 92%», — пояснили в ГИБДД.

В детском удерживающем устройстве дети до 7 лет должны перевозиться, а дети в возрасте от 7 до 11 дет — в автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств.