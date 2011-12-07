Татарстанские экологи проверили состояние придорожных полос

Вчера инспекторы ЦТУ и специалисты Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ проверили состояние придорожных полос в Советском районе города. Инспекторы взяли пробы снега с 4-х улиц. Это сделано с целью выявления наличия загрязнённых реагентами снежных масс на почве. Если по итогам анализа будет установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, то нарушителям грозит штраф 100 до 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.