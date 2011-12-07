В Казани арестовали парня, зарезавшего возлюбленную и ее семью

В Казани арестовали 22-летнего Рустама Мухамадуллина, который зарезал свою девушку и ее родителей и пытался покончить с собой, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на Ново-Савиновский суд.

По версии следствия, ночью 7 января парень пришел в гости к своей возлюбленной и поссорился с ее родителями из-за того, что они были против отношений молодой пары. Во время ссоры он взял нож и зарезал девушку и ее родителей, после чего попытался покончить с собой.

Его доставили в горбольницу № 7 в тяжелом состоянии. После операции он несколько дней находился в реанимации.

Суд арестовал молодого человека до 8 марта. Выездное заседание проходило в больнице в закрытом режиме.