Участники экопроекта «Чистая Волга» рассказали, как микропластик попадает в реки

От науки к мусорным мешкам

Мероприятия акции открыл круглый стол в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан (ТПП РТ), собравший всех причастных к реализации экопроекта «Чистая Волга» в регионе. Сам проект осуществляет некоммерческий фонд «Без рек как без рук» (г. Москва) при поддержке аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, представленных Еленой Кияновой, управляющей по корпоративным вопросам региона Север, ФМИ в России и председателем Национального совета по корпоративному волонтерству по РТ.

«Выражая приверженность принципам устойчивого развития, наша компания предпринимает конкретные шаги по снижению воздействия нашей операционной деятельности на окружающую среду, в том числе применяя принципы рационального управления водными ресурсами. Кроме того, мы стремимся способствовать тому, чтобы жизнь людей в регионах нашего присутствия менялась к лучшему, путем реализации различных благотворительных проектов, в том числе в области экологии. Проект „Чистая Волга“ — это пример комплексного подхода к достижению цели устойчивого развития № 6 „Чистая вода и санитарные условия для всех“. Данный проект — это наш вклад в решение глобальной проблемы загрязнения окружающей среды пластиком и микропластиком», — рассказала Елена Киянова.

Выбор места проведения конференции не случаен. Как отметил первый заместитель председателя правления ТПП РТ Артур Николаев, теме экологии палата уделяет большое внимание — с ней связаны 11 из 29 ее комитетов. Среди этой деятельности и партнерство совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, а также с рядом предприятий, общественных организаций в проекте, основная цель которого — способствовать экологическому оздоровлению главной реки России.

Посвящая собравшихся в цели и задачи проекта, гендиректор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков сообщил, что проект «Чистая Волга» реализуется в 6 крупнейших городах: помимо Казани, в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Волгограде и Астрахани. Два года выявлялся уровень загрязнения Волги и ее притоков потенциально опасным для здоровья человека микропластиком.

Теперь же пришла пора подвести некоторые итоги научной работе, задействовать волонтеров и всех, кто неравнодушен к экологической теме, для уборки волжских берегов от мусора на экосубботниках.

Макропроблемы микропластика

Стоит отметить, что вопрос содержания микропластика в реках России является малоизученным, поэтому проводимые в рамках проекта «Чистая Волга» исследования имеют особое значение. В России нет нормативов на содержание микропластика в природных водах. Сам пластик не разлагается, лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. Микропластиком называют любые пластиковые кусочки размером от 5 миллиметров до микрометра — во много раз тоньше человеческого волоса. Микропластик смывается в канализацию после каждой стирки синтетики, пластиковые гранулы добавляют в шампуни, гели для душа, скрабы, стиральные порошки и зубную пасту для лучшего чистящего эффекта. Посчитать точно, сколько микропластика попадает в океаны, сложно: по некоторым оценкам, примерно 17 миллионов тонн в год.

Ученые уже доказали его вредное влияние на природу в целом. В частности, мелкие животные поедают частички, обросшие водорослями или бактериальной пленкой, принимая их за еду. Пластик накапливается у них в пищеварительной системе, от чего они гибнут, а это в свою очередь разрушает всю экосистему, потому что планктон — основа пищевой цепи.

Речпорт подарил 50 кг пластика

Как уже говорилось выше, в нашей стране нет нормативов на содержание микропластика в воде. Но фонд «Без рек как без рук» делает все возможное для исправления ситуации. Собранные за два года на Волге сведения рассматриваются Роспотребнадзором с позиции возможности внесения микропластика в реестр нормированных компонентов.

И все это, как признают экологи, было бы невозможно сделать без добровольного вклада ответственного бизнеса в реализацию проекта. Среди них REDMOND — международный бренд мелкой бытовой техники, представленный в 35 странах мира.

«Мы осознаем свою ответственность за создание новых продуктов, внедрение​ решений, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду. Наши усилия направлены на то, чтобы​ привлечь внимание общества к важному вопросу — утилизации как части философии осознанного потребления», — отметила в своем онлайн-подключении пресс-секретарь группы компаний REDMOND Дарья Лобач.

И это очень важно, ведь основными источниками микропластика являются отнюдь не промышленные гиганты, а то, что люди используют каждый день в быту, в том числе и на отдыхе. Речь об одноразовой посуде, ПЭТ-бутылках и прочем мусоре.

В рамках второго дня проекта, который прошел 16 июля, участники круглого стола, включая корпоративных волонтеров от компаний ФМИ в России, ПАО «Сбербанк», REDMOND, ООО «Амрест» и Торгово-промышленной палаты РТ, собрались вместе и очистили от мусора береговую линию Волги в речном порту, собрав почти 100 кг мусора. Из них 50 кг — пластик, среди которых 6 — вклад «Казанских ведомостей». С одной стороны — капля в море, с другой — это та капля, что камни точит. Присоединяйтесь! Ну или хотя бы не добавляйте работы тем, кто отдает дань чистоты, как говорится, за себя и за того парня главной реке России.