Татарстан закупил 23 тыс. доз вакцины от пневмококковой инфекции для снижения смертности, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«В 2019 году были выделены средства на закупку для решения довольно серьезной проблемы — это развитие пневмококковой пневмонии, которая является одной из главных причин смертности нашего населения», — отметил глава ведомства.

В первую очередь вакцинации от пневмококковой инфекции подлежат люди, наиболее подверженные заражению данным заболеванием: это жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.