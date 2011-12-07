В Казани пройдет круглый стол, посвященный проекту о социальной адаптации и интеграции мигрантов

В Казани 27 августа на площадке IT-парка пройдет круглый стол, посвященный проекту «Межсекторный ресурсный центр в сфере социальной адаптации и интеграции мигрантов», сообщает организатор мероприятия АБНО «Новый век».

В круглом столе примут участие первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, Начальник управления по реализации национальной политики департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, замглавы минтруда РТ Клара Тазетдинова, председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева, председатель комиссии по вопросам миграции Рабочей группы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Московский, д. ф. н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ Ирина Орлова, директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов и другие эксперты.

Мероприятие пройдет 27 августа в 10.00.