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В Казани суд пресек деятельность сайта, продававшего польские яблоки

Интернет-ресурс был выявлен Татарской транспортной прокуратурой.
Судом Вахитовского района столицы РТ запрещена деятельность интернет-ресурса по продаже «санкционных» яблок из Польши, сообщает сайт Приволжской транспортной прокуратуры. Контент в сети Интернет был обнаружен в ходе мониторинга. Напомним, что до конца 2019 года на территории РФ действует продуктовое эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. После вступления в силу судебных решений по искам прокурора будут приняты организационные меры к прекращению доступа пользователей Интернета к указанному интернет-ресурсу, признанному запрещенной информацией.
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