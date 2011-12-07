Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Фазлеева ответит на вопросы татарстанцев в профилактическом онлайн-проекте «Здоровье просто»

Начало прямого эфира запланировано на сегодня в 18:00.

Сегодня, 26 ноября, в Татарстане стартует новый онлайн- проект «Здоровье просто».

Отвечать на вопросы по теме «Грудное вскармливание в приоритете» будет заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, а также задать их можно будет также главному специалисту по неонатологии ГАУЗ «ГКБ7» Анне Бабинцевой.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в данный проект создан по инициативе Минздрава РТ и Казанского государственного медицинского университета. Первый эфир проекта «Здоровье просто» состоится сегодня в 18:00. 

КВ
Лента новостей