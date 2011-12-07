В Татарстане отремонтированы 5,4 километра трассы М7

В Тюлячинском районе Татарстана завершен ремонт участка трассы М7 дороги «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведены на участке протяженностью 5,4 километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Работники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны и нанесли разметку, установили 34 дорожных знака, 252 метра барьерных ограждений, 159 сигнальных столбиков.

«Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши связывает дорогу регионального значения Мамадыш — Тюлячи с федеральной трассой М-7 «Волга». По ней организованы школьные маршруты.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане отремонтированы 1,5 километров автодороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье.