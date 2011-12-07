В 2018 году в Татарстане отремонтировали 28 подростковых клубов за 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.«По Программе капитального ремонта зданий (помещений) и укрепления материальной базы подростковых клубов РТ в 2018 году клубы обновили в десяти районах республики, в том числе в Альметьевском, Нижнекамском, Заинском, Спасском, Зеленодольском, Тукаевском, Кукморском и Менделеевском районах, а также в Набережных Челнах и Казани», – говорится в сообщении министерства.В следующем году в Татарстане планируется отремонтировать 26 подростковых клубов – также за 100 млн рублей.С 2015-го по 2017 год в рамках реализации государственной программы в общей сложности отремонтировано 85 подростковых клубов в 19 районах республики. На эти цели было направлено 300 млн рублей.Всего в Татарстане функционируют 214 подростковых клубов. В них активно развиваются технические виды спорта (авиа-, судо- и 3D-моделирование), а также создаются медиашколы, коворкинг-центры и студии творческого развития.