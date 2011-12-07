Во вторник казанцы смогут позвонить на «горячую линию» по вопросам ЖКХ

Во вторник, 1 декабря, с 9 до 18 часов НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» проведет «горячую линию» по вопросам ЖКХ. Позвонив в этот день по телефону +7 (843) 236-29-97, жители республики получат консультации по коммунальным платежам, жилищному законодательству и защите своих прав в сфере ЖКХ. Мероприятие пройдет в рамках Декады инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов.