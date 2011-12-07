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Шайхразиев призвал обращаться во Всемирный конгресс татар за защитой национальных прав во время переписи

В каждом регионе есть желающие использовать ситуацию в свою пользу, дело может дойти до суда.

В случае ущемления национальных прав граждан во время переписи населения в 2021 году вице-премьер РТ, председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев призвал обращаться во Всемирный конгресс татар.

На пресс-конференции, посвященной итогам года, он подчеркнул, что в национальном совете уделяется большое внимание татарам, живущим в каждом регионе страны. Во всей России проживает более 5 млн татар, 3 млн их них являются жителями Татарстана и Башкортостана.

«Президент Татарстана и глава Башкортостана — друзья. Башкиры и татары — это два крыла одного орла», – сказал Шайхразиев. По его словам, в скором времени планируется провести в Башкортостане 100-летний юбилей героя ВОВ Гази Загитова.

Также председатель добавил, что в каждом регионе есть желающие использовать ситуацию в свою пользу. «Если будут нарушения, связанные с переписью населения, мы дойдем до суда», - резюмировал он. 

КВ
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