Кто скажет в Кремле: «Читать - это круто»?

Где Путин читал татарскую сказку на немецком языке

Венера Якупова, президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости»:

— Уважаемые коллеги! В декабре мы с вами создали Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции. Надеюсь, что в ее деятельности большую роль сыграют средства массовой информации. Нам необходимо на самых разных площадках — в печатных СМИ, на ТВ, радио, в интернете — обсудить: почему печатники зачастую не могут должным образом реализовать свою продукцию? Наша власть многое делает для сохранения печатной отрасли, всячески поддерживая, в том числе и субсидиями, выпуск множества газет и журналов. Но в Татарстане неуклонно сокращается количество точек продажи печатной продукции. Многие жители республики уже не могут купить свежую прессу в шаговой доступности от своего дома. В столице с населением более миллиона человек у Татарского книжного издательства всего три собственных книжных магазина. Ситуация критическая. Давайте обсудим: что делать?

Ильдар Хуснутдинов, заместитель генерального директора Татарского книжного издательства:

— Книгоиздатели, книготорговцы не первый год поднимают вопрос о том, что сокращение тиражей ведет к росту цен на книжную продукцию. В Татарстане функционирует не более 150 (включая ИП и самозанятых) книжных магазинов. Из них по 30 — 35 в республике принадлежат двум книжным сетям — «Дом книги» и «Любимый книжный». Почему так мало магазинов у Татарского книжного издательства? Тому есть веские причины. Это высокая арендная плата — от 900 рублей за квадратный метр, например, в Доме печати. И 6000 рублей за квадратный метр, если хотим зайти в крупный торговый центр. Как показала пандемия, в нашем сегменте большие книжные магазины не выживают: оплачивать аренду и содержание штата сотрудников им просто не по силам. Естественно, без господдержки книжная отрасль обречена. Хотя, по моему мнению, книга, которая переходит сегодня в онлайн-продажи, в частности электронная версия и аудиокнига, становится актуальной и востребованной, но она никогда не заменит печатную. Об этом много пишется и говорится.

В.Я.: — Какими должны быть меры поддержки на государственном уровне, чтобы книжная индустрия развивалась?

И.Х.: — Во всем мире ставка НДС для книгоиздателей и книготорговцев установлена по-разному. В странах Африки — нулевой НДС, в Европе — от 5 до 7%, у нас в Татарстане — 10 — 20%. Предлагаю отменить НДС или значительно его снизить для книжных магазинов, которые выполняют социальную функцию. Татарское книжное издательство — социально ориентированное предприятие. Государство нам выделяет субсидию на издание социально значимой литературы. Сегодня наша продукция географически представлена на российском рынке, но не в том количестве, на который есть спрос.

В.Я.: — Что необходимо сделать, чтобы книги, издаваемые в Татарстане, были широко востребованы в России и за рубежом?

И.Х.: — Нужно ввести специальный льготный тариф для отправки книг «Почтой России». Приведу наглядный пример. Через интернет-магазин житель Армении заказал у нас книгу. Книга стоила 500 рублей. Ему ее доставили за 3 тысячи 400 рублей. И что интересно, этот покупатель наотрез отказался бесплатно читать книгу на нашем сайте, заявив: «Мне нужна живая книга!». В розничной продаже книг важную роль играют площадки FMCG-сетей (товары повседневного спроса) в таких торговых центрах, как «Ашан», «Пятерочка», Fix Price, Metro Cash& Carry и других. Сегодня попасть в эти федеральные сети просто нереально. Входной билет из-за дороговизны оплатить невозможно. Надо иметь господдержку и в этом вопросе.

Еще одна проблема. На протяжении двух — трех лет тиражи наших книг падают с 3 тысяч до тысячи экземпляров. В Татарстане свыше 1400 библиотек. Получается, новинки доступны не всем? В бюджете самих библиотек предусмотрены совсем малые средства на прямые закупки у издателей книг, интересных читателям. Сегодня средний чек на одну книгу составляет 600 рублей, потому что возросли типографские расходы. Нужны целевые гранты на создание интегрированной национальной общей системы интернет-торговли и продвижения книг. Это поможет книжным магазинам, в частности, самым маленьким, пройти цифровую трансформацию, подключиться к онлайн-торговле и логистике. Сейчас нет такой единой площадки, куда любой издатель мог бы зайти, пообщаться, выложить свой ассортимент. На мой взгляд, это должна быть своя национальная система.

Нет и общего классификатора для книжной торговли, что значительно затрудняет поиск и продажу книжной продукции. В период пандемии мы все остро почувствовали на себе, что нужно создать единый центр знаний для книжной отрасли в виде платформенного решения, где мы могли бы обмениваться информацией. Пока нас выручают Зум, «Ютуб», где общаемся с коллегами из других регионов. Было бы замечательно проводить в Татарстане региональные книжные выставки-ярмарки. На ярмарку едут гости, партнеры, покупатели со всего мира. На Красной площади к нашему стенду на книжной ярмарке подходили Президент России Владимир Путин в 2015 году и премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году. Президенту мы преподнесли татарскую сказку «Шурале» на 15 языках. И представьте себе, Владимир Владимирович прочитал вслух отрывок сказки на немецком языке! Дмитрию Медведеву подарили «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. Он тоже заинтересовался, посмотрел.

Ну где еще Президент России возьмет в руки татарскую книгу? Такие встречи нужны как воздух. Поэтому надо предусмотреть субсидии, гранты на проведение выставок-ярмарок.

В.Я.: — Современный книжный магазин — какой он?

И.Х.: — Я люблю бывать в московском книжном магазине «Библио-Глобус», расположенном в историческом центре Москвы (ул. Мясницкая, 6), это трехуровневый книжный магазин. Кроме обычных книг, в нем представлены также антикварные книги, предметы коллекционирования, нумизматика, филателия, медиапродукция, сувениры, подарки, большой выбор офисных и канцелярских товаров. Посетителя приветствует робот, интересуется: «Какая книга вам нужна?». Направляет до нужного стеллажа. Книгу легко найти с помощью электронной системы навигации. Обстановка уютная, просто загляденье. Есть где посидеть с книгой с детьми. Работает литературный салон. Есть букинистический, антикварный отделы. Туда хочется зайти.

«Сегодня наша отрасль умирает»

В.Я.: — Перейдем к проблемам распространения печатной продукции в киосках и павильонах прессы. Как помочь успешному развитию этого бизнеса?

Зуфар Хакимзянов, директор ООО «Агентство торговли»:

— Раньше российские распространители от Калининграда до Хабаровска раз-два в год встречались, чтобы обменяться опытом, обсудить свои проблемы, новинки. Сегодня наша отрасль доведена до того, что нет денег на авиабилеты для участия в таких мероприятиях. Нужно менять отношение власти к этому сегменту рынка. Будет ли она поддерживать продавцов печатной продукции или станет равнодушно смотреть, как мы умираем? Я сам люблю читать и получаю от этого громадное удовольствие. Почему бы на самом верху не принять программу с посылом «Читать — это модно! Читать — это круто!»?

Наши покупатели в большинстве своем совершают импульсивные покупки. Заходят, например, пополнить транспортную карту. Увидев газеты, журналы, книги, начинают листать, смотреть, выбирать… Такой контакт с покупателем возможен только в больших павильонах, которых у нас в городе недостаточно. В нашем ассортименте 750 газет и журналов. Разве можно все это разглядеть через окошко маленького киоска? А последний большой павильон я построил четыре года назад на площади Свободы. Строить новые денег нет. В нынешних условиях приходится нам выживать, о развитии речь не идет.

А логистические затраты? Мы каждый день ездим за своим товаром в Москву. Почему в Липецке розница развивается успешно? В небольшом российском городе власти понимают социальную значимость этого бизнеса и поддерживают его конкретными мерами. Например, арендная плата для киосков прессы установлена от 8 до 20 рублей за квадратный метр. У нас она более 200 рублей за квадратный метр. В Воронеже власть субсидирует на 50% строительство современных павильонов прессы. Мы ждем, что власть начнет наконец пропаганду среди молодежи, что читать модно. Важна и экономическая поддержка нашего бизнеса — субсидированная логистика, субсидированное строительство новых павильонов, снижение арендной платы, льготные тарифы на электроэнергию. Надо менять и систему налогообложения. Когда речь идет об аренде земли, заключать с нами договора не на 5 лет, а на длительные сроки, ну и так далее.

Сегодня наша отрасль умирает. Когда власти обратят на это внимание? Нужна государственная программа, чтобы спасти розницу как необходимый сегмент рынка. В татарстанскую ассоциацию вошли издатели, полиграфисты, распространители, СМИ. Нам надо вместе защищать свои интересы. Надеюсь, что деятельность ассоциации изменит отношение чиновников к нам. Когда идем к ним решать вопросы — мы для них торгаши, ничем не отличаемся от продавцов пива и сигарет. Если сегодня не начать решать наши проблемы, нас ждет такой же печальный финал, как омскую «Роспечать». Это был розничный оператор — образец для всех нас, с миллиардным оборотом в год. На него все издатели молились — и такое предприятие закрылось! Обанкротилась всем известная «Роспечать». В Казани исчезли «Экспресс-печать» (было 200 торговых точек), «Союзпечать».

В.Я.: — Каким должен быть современный киоск?

З.Х.: — Фактически это должен быть мультимедийный центр, примерно метров 20 — 30, куда охотно заглядывали бы, помимо горожан, и гости Казани, и не только за прессой, а, например, за туристическими картами, кофе попить, вайфаем воспользоваться. Услуг должно быть много, чтобы обеспечить трафик. Кстати, знаете, чем мы отличаемся от торговых сетей? К нам приходят горожане не только за покупками, но и поговорить с киоскером. Разве такое возможно в супермаркете? Киоск печати прежде всего выполняет социальную функцию. Да, это бизнес, но бизнес социально значимый.

Игорь Терехин, генеральный директор сети магазинов периодических изданий ООО «Мир Прессы»:

— У нас другая история — мы открыли 20 магазинов на первых этажах жилых зданий. Это большие вложения, большие инвестиции. Быстро развиваться мы не можем — один-два магазина в год открываем. Проблемы общие: логистические затраты, налоги, тарифы на электричество. Ассортимент печатной продукции у нас очень большой. Для того чтобы продавать прессу, нам нужны помещения в самых проходимых местах. Вот с этим проблема. Торговать книгами можно успешно только вкупе с другими товарами, канцтоварами например. 15-метровая точка продажи книг просто не может выжить без сопутствующих товаров, поэтому площадь ее должна быть в два раза больше. Но вот я потратил три года на переписку с властями, чтобы согласовать дополнительные 15 квадратных метров. Каждый выбирает сам модель бизнеса. Мы были в Риге, смотрели киоски печати, где не только можно прессу купить, но и перекусить. В Париже в киосках прессы половина товаров — это сувениры. Казань тоже к этому придет. Пока у нас все чаще спрашивают карту города, а ее просто нет в наличии.

Кому писать письмо: «Откройте в нашем районе киоск прессы»?

В.Я.: — В свое время власти республики принимали решения, поддерживающие распространителей печатной продукции. Насколько сегодня это ощутимая для вас поддержка?

З.Х.: — Это было очень давно. Владельцы земельных участков под строительство киосков прессы на 5 лет получили 30% скидки за арендную плату. Сегодня эта скидка нужна в размере 90%. И вот еще что. Раньше, когда строился новый жилой массив, предусматривалось строительство точек продажи прессы. И это было правильно. Куда такой подход исчез? Жители пишут нам письма: «Откройте в нашем районе киоск прессы!».

Равиль Галеев, заместитель директора ИП Мельников:

— Я с коллегами согласен. Добавлю также, что для нас важен диалог с властями. В городе есть куда развиваться. И мы готовы развивать этот бизнес.

Тимур Бадретдинов, региональный управляющий ИД «Комсомольская правда»:

— Пресса зависит от дистрибуции. Если есть где покупать прессу, то будут покупать. Если нет — то не купят. Наши люди не перестали читать. Просто это стало им менее доступно. СМИ готовы поддержать информационно инициативы распространителей розницы. Надо сказать власти о том, что в этой отрасли работает немалое количество людей и если она исчезнет, они окажутся на улице. С разрушением системы розницы бюджет лишится значительного количества доходов. Пострадают и полиграфисты, и издатели, и распространители, и СМИ, а население лишится конституционного права на получение информации. От законодателей нам надо требовать закрепления за прессой статуса товара первой необходимости.

Илфат Файзрахманов, главный редактор газеты «Безнен гэжит»:

— Задача журналистов — убедить власти в том, что нужны перемены в вопросах распространения печатной продукции. Нам нужны сети распространения — и большие, и маленькие. СМИ не должны молчать, когда по каким-то причинам закрывают киоск печати. Давайте поддерживать друг друга! Нам нужны точки, где горожане могут за чашкой кофе в течение дня читать свежие газеты, журналы, книги. Девиз нашей республики: «Мы можем!». Думаю, что все вместе сможем в Татарстане сделать этот бизнес цивилизованным и процветающим.