Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Приобретать подержанный автомобиль татарстанцы предпочитают у его хозяина

36% татарстанцев полагают, что это обстоятельство не так важно: «главное - найти хороший вариант».

Автомобильный портал drom.ru решил выяснить у автовладельцов: «Где бы вы предпочли купить б\у автомобиль?»

Согласно полученным ответам, большинство — а это 41,3% опрошенных из Республики Татарстан считают, что подержанный автомобиль надежнее приобретать у предыдущего собственника. 36% татарстанцев полагают, что это обстоятельство не так важно: «главное — найти хороший вариант». А 9,3% респондентов и вовсе предпочитают привезти для себя автомобиль из-за границы. Приобретать в автосалонах б\у машину согласны 13,3% жителей Татарстана. 

КВ
Лента новостей