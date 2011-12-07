Приобретать подержанный автомобиль татарстанцы предпочитают у его хозяина

Автомобильный портал drom.ru решил выяснить у автовладельцов: «Где бы вы предпочли купить б\у автомобиль?»

Согласно полученным ответам, большинство — а это 41,3% опрошенных из Республики Татарстан считают, что подержанный автомобиль надежнее приобретать у предыдущего собственника. 36% татарстанцев полагают, что это обстоятельство не так важно: «главное — найти хороший вариант». А 9,3% респондентов и вовсе предпочитают привезти для себя автомобиль из-за границы. Приобретать в автосалонах б\у машину согласны 13,3% жителей Татарстана.