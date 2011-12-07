Артем Силкин: Для исполнения нацпроекта «Культура» нужно понимать современные тренды

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин рассказал, что нужно для успешной реализации национального проекта «Культура». Для этого важно быть в курсе трендов и современных технологий, считает Силкин, пишет ИА «Татар-информ».

«Для развития нацпроекта всем нужно держать руку на пульсе, анализировать современные тренды и понимать их движение. И после этого корректировать цели и вложения денег в определенные проекты на более высоком уровне», — сказал Силкин.

Он также отметил, что большое значение имеет развитие клубов в сельской местности и музеев.

В рамках национального проекта «Культура» реализуется региональный проект «Цифровая культура», целью которого является увеличение посещаемости музеев, повышение их доступности и уровня цифровизации.

Общий объем финансирования национального проекта «Культура» в Республике Татарстан в 2020 году составляет 229,4 млн рублей.