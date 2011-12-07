Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Старая часть казанского зооботсада «Река Замбези» возобновит работу

Посетителей ждут 30 апреля с 8:30 до 18:00 часов.

В Казани с 30 апреля возобновит работу старая часть зооботсада «Река Замбези». Об этом сообщается в аккаунте зоопарка в социальных сетях.

По словам представителей парка, старая территория будет открыта для посетителей с 8:30 до 18:00 часов. Кассу закрывают в 17:00. А с 1 мая зооботсад ожидает их до 19:00 вечера.

В публикации сказано, что так таковых реконструкций еще не было, а также предупредили, что контактный зоопарк и оранжерея пока закрыты по техническим причинам. При этом они отметили, что гости зооботсада смогут увидеть, как пробуждаются после зимы растения уникальной ботанической коллекции, а также навестить медведей и павлинов.

КВ
Лента новостей