В Татарстане зарегистрировали 60 новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 60 новых случаев заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 124 человека. 1 человек умер», — уточнили в штабе.

Всего в республике COVID-19 диагностировали у 3 026 человек, выздоровело — 2 350 человек, скончалось — 10.

В России количество заболевших увеличилось до 379 051 человек (+8 371 за сутки), выздоровевших — до 150 993 человек (+8 785), скончавшихся — до 4 142 человек (+174).