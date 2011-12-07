«Волонтеры Победы» подключились к региональной акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», сообщили в пресс-службе организации.

«Наши добровольцы ежедневно созваниваются с героями, узнают о их самочувствии, оказывают необходимую помощь. С начала действия ограничений из рук активистов ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны получили несколько тысяч продуктовых наборов. Кроме того, „Волонтеры Победы“, будучи активными участниками акции #спасибоврачам, помогают в распределении и разгрузке продуктов, поступивших для медиков», — рассказал руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Азат Идрисов.

Кроме того, «Волонтеры Победы» в этом году перенесли все мероприятия в удаленном формате. Так прошла акция «Письмо Победы», в рамках которых школьники и студенты разослали по почтовым ящикам письма-«треугольники» ветеранам ВОВ, вдовам участников и труженикам тыла.

В «онлайн»-формате прошел традиционный показ короткометражных фильмов в рамках VI молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». В этом году работы были посвящены международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей и 75-й годовщине восстания заключенных Бухенвальда.

Также волонтеры продолжают благоустраивать памятные места и воинские захоронения.