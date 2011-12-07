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Пытаясь спастись от действий мошенников, казанец стал их жертвой

Мужчина отдал в руки злоумышленников полмиллиона рублей.

На прошлой неделе 37-летний житель Казани стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Злоумышленники сообщили пострадавшему, будто идет попытка снятия средств с его счета и для защиты денег их необходимо перевести на другой резервный счет. При этом жертве сообщили ряд деталей о состоянии счета для убедительности.

Выполнив указания злоумышленников, мужчина перевел им за несколько операций полмиллиона рублей.

Впрочем, впоследствии у потерпевшего все же возникли сомнения. Позвонив на горячую линию банка, он узнал, что стал жертвой обмана.

КВ
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