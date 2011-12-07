Компания ALGA: иск Сбербанка о банкротстве — это личное дело Зиятдинова

Иск ПАО «Сбербанка России» к соучредителю Тимерхану Зиятдинову не скажется на работе компании ALGA, потому что — это его личное дело. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали представители бренда.

«Поскольку это личное дело Зиятдинова оно никак не отразится на нашей деятельности», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк подал иск в Арбитражный суд на Тимерхана Зиятдинова по делу о банкротстве. Сумма исковых требований составляет 7,1 млн. рублей.

Бренд ALGA существует с 2014 года. Компания сотрудничает с хоккейным «Ак Барсом» и баскетбольным УНИКСом. Помимо этого, их одежда пользуется популярностью среди татарстанских элит.