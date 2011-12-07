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Синоптики РТ предупредили о похолодании в Татарстане

30 декабря будет идти небольшой снег, в восточных районах температура воздуха ночью составит до -32˚.  

Гидрометцентр Татарстана сообщил о понижении температур в ближайшее время.

По сообщению синоптиков, завтра, 29 декабря, на территории республики в ночное время суток столбик термометра покажет от -16 до -21˚ мороза, при прояснениях — до -25˚. Днем температура воздуха составит от -12 до -17˚. Существенных осадков не ожидается.

А в канун праздника, 30 декабря, в Татарстане будет идти небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью -21..-26˚, в восточных районах — до -32˚. Максимальная температура воздуха днем -11 до -16˚, в восточных районах — до -21˚.


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