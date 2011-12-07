В Татарстане разрабатывают единое меню для учащихся в начальных классах

В Татарстане разрабатывают единое меню для учащихся 1-4 классов. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Разработано типовое примерное меню для школьников 1 — 4-х классов, согласовано с Роспотребнадзором. Оно ляжет в основу того меню, которое будет действовать по всей республике для обеспечения детей начальных классов бесплатным горячим питанием», — рассказала она на заседании Общественного совета при Минобрнауки РТ.

Типовое меню учитывает пищевую ценность продуктов, необходимых для полноценного развития растущего организма.

На данный момент ведомство занимается подготовкой образовательных учреждений для перехода на такое питание. Предполагается, что к 1 сентября школы будут готовы для введения единого меню.



